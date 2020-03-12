Почти 1 тысяча человек была эвакуирована из «Вива Лэнда»

12 Март 2020 2020-03-12T09:56:41+03:00

В происшествии никто не погиб и не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вчера вечером, 11 марта, в торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре произошла эвакуация. Около половины девятого вечера там сработала пожарная сигнализация на первом этаже здания.

– Прибывшие на место подразделения установили, что тревога была ложной. В происшествии никто не погиб и не пострадал, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из здания эвакуировали 950 человек. Отметим, что это не первый случай, когда срабатывает пожарная сигнализация. Ранее в нескольких торговых центрах города происходило ложное срабатывание системы.

ИСТОЧНИК KP.RU