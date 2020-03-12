В СамГЭС открыли новые зоны обслуживания для коммерческих клиентов

12 Март 2020 2020-03-12T09:10:32+03:00

Это позволит компании быть ближе к предприятиям малого и среднего бизнеса

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В преддверии Всемирного дня прав потребителей в отделении в АО «СамГЭС» на проспекте Кирова, 210 открыли новые зоны обслуживания коммерческих клиентов.

Это позволит компании быть ближе к предприятиям малого и среднего бизнеса, расположенным в Красноглинском, Кировском и Промышленных районах города и сэкономит время клиентов на посещение в головном офисе компании, расположенного в центре Самары.

В этом же здании с марта 2020 года располагаются бригады, обеспечивающие контроль за введением ограничения электроснабжения неплательщиков. Теперь, если должник быстро гасит задолженность, энергетики могут в максимально короткие сроки восстанавливать электроснабжение у потребителей рабочих окраин города.

ИСТОЧНИК KP.RU