Поймали 52 леща: в Самарской области задержали двоих браконьеров

12 Март 2020 2020-03-12T09:34:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе поселка Мироново Сызранского района Самарской области задержали браконьеров. Дело в том, что двое мужчин незаконно ловили рыбу. Они установили на реке Усе сети длиной 80 метров.

– Двое подозреваемых, один – 43-летний, второй – 54-летний, выловили 52 леща, два судака, четыре густеры, а также несколько раков. Этими действиями они нанесли вред водным ресурсам России на сумму более 35 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские изъяли орудие незаконного промысла. По данным стражей порядка, оба задержанных безработные. Им грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. Разбираться в этом деле будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU