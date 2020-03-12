2020-03-12T09:46:02+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» уступили «Ростов-Дону» и вылетели из Кубка России

Тольяттинские девушки за неделю покинули два крупных соревнования
Владислав КИРСАНОВ
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Встреча завершилась в пользу гостей – 25:27 ФОТО: ГК «Лада»Встреча завершилась в пользу гостей – 25:27 ФОТО: ГК «Лада»
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Вчера, 11 марта, в Тольятти состоялся четвертьфинальный матч Кубка России между «Ладой» и «Ростов-Доном». Матч двух принципиальных соперников получился как всегда очень напряженным. Первая половина осталась за гостями – 9:13 в их пользу.

– Во втором тайме тольяттинские девушки увеличили темп и смогли сократить отставание от соперниц, но этого не хватило. Итоговый счет в пользу гостей – 25:27, – сообщает пресс-служба тольяттинского коллектива.

Самой результативной в составе «Лады» стала Елена Михайличенко, на ее счету пять заброшенных мячей. Таким образом, хозяйки площадки выбыли из розыгрыша Кубка России. Напомним, 8 марта команда вылетела из еврокубка, проиграв датскому «Оденсе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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