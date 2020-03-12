Стало известно, когда на Ново-Садовой построят транспортную развязку
Жители Самары в социальных сетях поинтересовались, как обстоят дела со строительством развязки на пересечениях улицы Ново-Садовой с улицей Советской Армии и улицей XXII Партсъезда. Мобильная приемная губернатора Самарской области попросила ответа от регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.
– Паспортом регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строительство данного объекта предусмотрено в период с 2021 по 2023 годы, – сообщили представители министерства в твиттере.
О возможном возведении двухуровневой развязки на Ново-Садовой начали говорить еще в 2016 году. Данные участки дороги отличаются повышенной загруженностью.
ИСТОЧНИК KP.RU