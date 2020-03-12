Стало известно, когда на Ново-Садовой построят транспортную развязку

12 Март 2020 2020-03-12T10:36:32+03:00

Строительство планируется начать в 2021 году Фото: Яндекс. Карты

Она должна появиться на пересечениях с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда

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Жители Самары в социальных сетях поинтересовались, как обстоят дела со строительством развязки на пересечениях улицы Ново-Садовой с улицей Советской Армии и улицей XXII Партсъезда. Мобильная приемная губернатора Самарской области попросила ответа от регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

– Паспортом регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строительство данного объекта предусмотрено в период с 2021 по 2023 годы, – сообщили представители министерства в твиттере.

О возможном возведении двухуровневой развязки на Ново-Садовой начали говорить еще в 2016 году. Данные участки дороги отличаются повышенной загруженностью.

ИСТОЧНИК KP.RU