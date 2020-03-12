В Самарском художественном театре покажут спектакль по прозе Сергея Есенина

12 Март 2020 2020-03-12T10:28:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в Самарском художественном театре (театр «Витражи») пройдет спектакль «У белой воды», который был поставлен по прозе «последнего поэта деревни» Сергея Есенина. В этом году постановка отмечает свой 10-летний юбилей.

Действие в спектакле происходит в русском селе на рубеже веков. «У белой воды» - это история русалки по имени Палага, которая тяготится совершенным ею грехом. Она возвращается в прошлое, чтобы снова пережить и искупить свою вину. Жанровое определение постановки - «бабья выть». В ней говорится о любви и преданности, о жизненном предназначении женщины, о возвышенных чувствах и низменной физиологической страсти.

Спектакль покажут в пятницу, 13 марта, в 18:30 и в субботу, 14 марта, в 18:00. Его продолжительность составит 1 час 20 минут без антракта. Возрастные ограничения 18+.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU