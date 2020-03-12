В Самаре потратят 3,7 млн рублей на уборку мусора на 6 причале
Власти Самары планируют разобраться с мусором, который находится на 6 причале города. Несанкционированную свалку из кирпичей и бетона планируют убрать в самое ближайшее время.
– Отходы уберут с помощью самосвалов. После этого их утилизируют. На эти средства из городского бюджета будет направлено 3,7 миллиона рублей, – говорится в документации к госзакупке.
Подрядчика, который займется выполнением этого контракта, определят после 23 марта. Отметим, что общегородские мероприятия по уборке улиц в этом году начнутся раньше обычного – 16 марта. В уборке дворов и улиц могут принять участие все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU