2020-03-12T11:42:26+03:00
Общество

Избил приставов в здании суда: в Тольятти мужчина начал драку во время заседания

Теперь ему вновь придется прийти в зал суда
Владислав КИРСАНОВ
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Следователи собрали достаточную доказательную базу ФОТО: СУ СК России по Самарской областиСледователи собрали достаточную доказательную базу ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Преступление произошло 26 июня 2019 года во время заседания в суде Комсомольского района города.

– Мужчина применил в отношении приставов насилие, не опасное для жизни и здоровья. Иначе говоря, он ударил их в область плеча и спины, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело отправлено в федеральный суд. Его рассмотрят все в том же здании высшей инстанции, где ранее произошло нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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