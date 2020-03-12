2020-03-12T12:10:45+03:00
Общество

Погибли две лисы: в Самарской области нашли новые очаги бешенства

Заболевание обнаружили в Нефтегорском и Большеглушицком районах
Анастасия ФИЛАТОВА
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С начала 2020 года в Самарской области выявили около 10 очагов бешенства среди животныхС начала 2020 года в Самарской области выявили около 10 очагов бешенства среди животныхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Самарской области на этой неделе выявили два новых очага бешенства среди животных: первый — в Нефтегорском районе, в второй — в Большеглушицком районе.

— В селе Семеновка на земельном участке, принадлежащем местному жителю, была найдена мертвая лиса. При исследовании головного мозга животного обнаружен антиген вируса бешенства, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В Большой Глушице от вируса также погибла лиса. Она принадлежала одному из местных жителей. Сейчас и в Нефтегорском, и в Большеглушицком районах специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания. В ближайшее время там установят карантин. Как отмечают в Россельхознадзоре, бешенство опасно не только для животных, но и для людей. Оно может передаться через укус. Чтобы избежать заражения, необходимо проводить вакцинацию. Отметим, что с начала этого года в регионе выявили уже около 10 очагов заболевания бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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