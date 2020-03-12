2020-03-12T12:25:13+03:00
Общество

Может находиться в любом регионе: волонтеры больше двух месяцев ищут пропавшего подростка из Отрадного

14-летний Егор Барыш перестал выходить на связь с 6 января 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подросток не выходит на связь уже больше двух месяцев / Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Подросток не выходит на связь уже больше двух месяцев / Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области все еще продолжаются поиски 14-летнего Егора Барыша из Отрадного. Напомним, парень перестал выходить на связь с 6 января. Волонтеры и близкие разыскивают его уже больше двух месяцев. Они проверяют торговые центры, компьютерные клубы и другие места, где любят собираться подростки, но пока поиски результата не принесли.

- Егор Барыш может находиться в любом регионе страны, - сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы Егора: рост 165-168 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку. На ногах у него были белые кроссовки Adidas.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от «Лиза Алерт» - Светлана, телефон +7-996-744-78-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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