«Я вам деньги, вы мне – машину»: в Самарской области мужчина пытался подкупить полицейского

12 Март 2020 2020-03-12T13:40:55+03:00

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Следственный отдел по Сызрани завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в покушении на дачу взятка. По версии следствия, в конце января этого года мужчина предложил полицейскому 20 тысяч рублей.

– За эти деньги правоохранитель должен был вернуть мужчине его автомобиль, а также прекратить проверку по статье «Незаконное предпринимательство», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело было отправлено в суд Сызрани. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU