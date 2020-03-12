2020-03-12T13:58:05+03:00
Происшествия

В Самарской области осудили кыргыза, который пропагандировал терроризм

Мужчина размещал в интернете соответствующие публикации
Владислав КИРСАНОВ
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Ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режимаБлижайшие девять лет он проведет в колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области состоялся суд над гражданином Кыргызстана Тынчтыкбеком Жолболдуевым. Высшей инстанцией доказано, что мужчина осуществлял публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

– Установлено, что не позднее 2017 года Жолболдуев принял идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенная на территории России организация). После этого он стал размещать публикации, которые содержат оправдание и пропаганду идеологии насилия, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Также обвиняемый завербовал 33-летнюю жительницу Самары для участия в данной террористической организации. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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