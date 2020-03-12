2020-03-12T15:03:58+03:00
Общество

Новые места: в Самаре в 2020 году откроют три детских сада

Департамент образования города предлагает пристраивать их корпуса к школам
Владислав КИРСАНОВ
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Глава города провела совещание с директорами школ и детских садов ФОТО: Администрация СамарыГлава города провела совещание с директорами школ и детских садов ФОТО: Администрация Самары
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Глава Самары Елена Лапушкина провела рабочее совещание с директорами образовательных учреждений. Так, в 2020 году в городе откроют три новых детских сада, будут организованы ясельные группы в пяти помещениях, расположенных в жилых домах, а также два здания ждет реконструкция.

– За каждой цифрой стоят не проценты, а люди: наши дети, воспитанники детских садов, ученики школ, новые учреждения, современное оборудование. Поэтому чем активней вы будете принимать в этом участие, тем успешнее мы с вами сможем реализовывать эти задачи, – обратилась к директорам образовательных учреждений Елена Лапушкина.

Кроме того, представители городского департамента образования предложили обсудить возможность пристройки корпусов детских садов к школам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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