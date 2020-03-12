2020-03-12T15:58:57+03:00
Общество

И за Бога, и за президента: самарских депутатов устроили поправки в Конституцию

Самарская губдума поддержала документ, теперь дело за другими регионами. А 22 апреля голосовать будут жители
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Поправки в конституцию самарским депутатам нравятсяПоправки в конституцию самарским депутатам нравятсяФото: Артем КИЛЬКИН
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Депутаты Самарской губернской думы поддержали поправки, которые предлагают внести в Конституцию РФ. Сначала вопрос рассмотрели на профильном комитете, а затем вынесли на голосование на внеочередном заседании.

Большинством голосов депутаты одобрили и упоминание в главном документе страны Бога, и обнуление президентских сроков, и особое значение заботы о детях для внутренней политики страны. Не согласны были лишь коммунисты, в первую очередь потому, что их мнение не учли. Как отметил председатель реготделения КПРФ, местные «красные» предлагали национализировать недра и вернуть прежний пенсионный возраст, прописав его в Конституции.

Справороссы же, напротив, отметили, что активно участвовали в формировании поправок и рады, что их почти все учли.

- Важно, что депутаты практически единогласно поддержали предлагаемые поправки в Конституцию РФ. И конечно такая позиция соответствует настрою абсолютного большинства граждан, жителей Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Обсудить поправки должны в законодательных собраниях всех субъектов РФ. Затем документ вынесут на голосование жителей. Оно пройдет 22 апреля.

Напомним, что в Конституции РФ предлагается закрепить социальные гарантии, упомянуть Бога в контексте истории создания страны и укрепления единства, прописать новые требования к лицам, которые могут стать президентом страны и «обнулить» все сроки предыдущих лидеров. Кроме того, в главном документе страны будет написано, что российские законы значат больше всех других для жителей нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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