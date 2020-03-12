2020-03-12T15:09:45+03:00
Общество

По Самаре бегает голый «Терминатор»

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Пока неизвестно, как далеко смог зайти мужчина без одежды ФОТО: Подслушано СамараПока неизвестно, как далеко смог зайти мужчина без одежды ФОТО: Подслушано СамараФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня днем, 12 марта, в Самаре был замечен абсолютно голый мужчина, который гулял по городу. Очевидцы засняли его на улице Ново-Вокзальной. Смельчак шел в сторону улицы Стара-Загоры.

– Возможно, он ушел из больницы, которая находится ниже по улице. Весеннее обострение же. Ну, либо просто потепление заставило его раздеться. В городе же аномально тепло для этой даты. Или в казино поставил все на красное, – шутят в комментариях в социальных сетях жители города.

Что на самом деле произошло с самарским «Терминатором» и как далеко ему удалось зайти, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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