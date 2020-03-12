По Самаре бегает голый «Терминатор»
Сегодня днем, 12 марта, в Самаре был замечен абсолютно голый мужчина, который гулял по городу. Очевидцы засняли его на улице Ново-Вокзальной. Смельчак шел в сторону улицы Стара-Загоры.
– Возможно, он ушел из больницы, которая находится ниже по улице. Весеннее обострение же. Ну, либо просто потепление заставило его раздеться. В городе же аномально тепло для этой даты. Или в казино поставил все на красное, – шутят в комментариях в социальных сетях жители города.
Что на самом деле произошло с самарским «Терминатором» и как далеко ему удалось зайти, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU