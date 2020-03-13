2020-03-13T11:42:17+03:00
Общество

Теперь центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» будут работать и по субботам

Речь идет об офисах на ул. Гагарина, Ново-вокзальной и пр. Кирова
Кристина АДАЕВА
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Теперь и по субботам! Фото: Ирины СтрижовойТеперь и по субботам! Фото: Ирины Стрижовой
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С марта 2020 года центры обслуживания потребителей АО «Самарагорэнергосбыта», что находятся по адресам: ул. Гагарина 22, стр.1, пр. Кирова, 210 и Ново-Вокзальный тупик, 15А, стали работать и по субботам. Потребители могут обратиться за консультацией в одно из трех отделений в субботние дни с 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00). Как отметили в компании, улучшение качества обслуживания потребителей и повышение доступности услуг организации является ключевыми задачами развития клиентских офисов АО «Самарагорэнергосбыта».

Кстати, уже сейчас большинство вопросов по обслуживанию компании можно решить удаленно, с помощью сервиса «Личный кабинет». Там можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию, подключить электронную квитанцию. Подробнее о возможностях, что предоставляет сервис «Личный кабинет» можно узнать при регистрации на samges.ru.

Полный перечень клиентских офисов АО «СамГЭС» и режим их работы можно найти на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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