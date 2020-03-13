2020-03-13T13:46:37+03:00
Общество

В апреле из самарского аэропорта Курумоч запустят новый рейс

Он запланирован на понедельник и четверг
Владислав КИРСАНОВ
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До Минеральных Вод можно будет долететь за 2 часа 5 минутДо Минеральных Вод можно будет долететь за 2 часа 5 минутФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В расписании международного аэропорта Курумоч появится новое направление. Со 2 апреля из Самары можно будет полететь в Минеральные Воды. Осуществлять перелеты будет авиакомпания Utair.

– Вылет из аэропорта в Минеральных Водах намечен на 9:55 по местному времени. В пути самолет будет 2 часа 5 минут. Обратный рейс из Курумоча запланирован на 13:50 по самарскому времени, прибытие – 14:55 по местному времени, – сообщает пресс-служба самарского аэропорта.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. С условиями перелета можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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