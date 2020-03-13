В апреле из самарского аэропорта Курумоч запустят новый рейс
В расписании международного аэропорта Курумоч появится новое направление. Со 2 апреля из Самары можно будет полететь в Минеральные Воды. Осуществлять перелеты будет авиакомпания Utair.
– Вылет из аэропорта в Минеральных Водах намечен на 9:55 по местному времени. В пути самолет будет 2 часа 5 минут. Обратный рейс из Курумоча запланирован на 13:50 по самарскому времени, прибытие – 14:55 по местному времени, – сообщает пресс-служба самарского аэропорта.
Полеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. С условиями перелета можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
ИСТОЧНИК KP.RU