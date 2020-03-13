2020-03-13T19:46:16+03:00
Общество

Самарские судебные приставы поймали должника на выходе из лифта

В пятницу 13-го в Советском районе "рыскали" приставы и полиция
Александра БУДАЕВА
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К должникам в дом нынче попасть сложноК должникам в дом нынче попасть сложноФото: Служба судебных приставов
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Звонок в дверь. Тишина. Потоптавшись у порога незваные гости уже собирались уходить, как вдруг открываются двери лифта, и оттуда выходит мужчина.

- Вы ко мне? - от неожиданности он делает шаг назад, но там уже "материализовались" из ниоткуда стражи порядка. Мужчина действительно оказался тем, кого все ждали - должником, который задолжал государству 500 рублей за то, что распивал спиртное на улице родного города.

- Мы вынуждены проводить подобные рейды, потому что граждане задолженности сами не погашают, - объяснила "КП-Самара" начальник отдела судебных приставов Советского района Самары Нина Новикова. - Сейчас у нас отделе около 270 подобных исполнительных производств.

Мужчина очень "вовремя" пришел домой Фото: Служба судебных приставов

Мужчина очень "вовремя" пришел домойФото: Служба судебных приставов

Конкретно этот должник виноват в том, что после предновогоднего корпоратива в декабре прошлого года решил продолжить веселье, зашел в магазин и купил "добавки". Распивал алкоголь он по дороге домой, прямо на улице, при этом был уже изрядно пьян, что и привлекло к нему внимание полицейских - на него составили протокол, за который позже и выписали штраф.

Всю степень тяжести своего проступка мужчина понял и долг оплатил на месте - у судебных приставов был при себе терминал.

На этом, правда, их удача в пятничный вечер закончилась - по другим адресам сегодня должников обнаружить не удалось.

СПРАВКА "КП"

Если вы не заплатили штраф вовремя, вас могут дополнительно привлечь к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". За это на вас могут наложить дополнительный штраф (он будет в 2 раза больше предыдущего штрафа, но точно не меньше 1000 рублей), либо отправить под арест на 15 суток или на обязательные работы на срок до 50 часов.

А приставы, кроме того, могут еще и составить протокол по статье 17.14 КоАП РФ "Нарушение законодательства об исполнительном производстве ", которая предполагает наложение еще одного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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