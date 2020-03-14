"АвтоВАЗ" бесплатно заменит клапаны на тормозах владельцам Lada Vesta, Xray, Largus

14 Март 2020 2020-03-14T11:33:14+03:00

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Тольяттинский завод "АВТОВАЗ" объявляет об отзыве более 12 тыс автомобилей Lada Vesta, Xray, Largus. Это связано с тем, что появилась необходимость проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

- Уполномоченные представители производителя проинформируют владельцев таких машин о том, что они попадают под программу, с помощью звонков или смс, - отметили в Росстандарте. Чтобы понять, коснулась ли вас эта проблема, можно пробить VIN-код своего автомобиля по базе на сайте.

Если ваш автомобиль попадает под программу, нужно связаться с ближайшим дилерским центром и договориться о времени визита. Вам бесплатно заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормоза на авто.

ИСТОЧНИК KP.RU