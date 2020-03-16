2020-03-16T09:13:41+03:00
Общество

Сегодня утром под Самарой произошло страшное лобовое столкновение

По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на встречку [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Информации о пострадавших пока нет ФОТО: ДТП СамараИнформации о пострадавших пока нет ФОТО: ДТП СамараФото: Кадр видео
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Сегодня, 16 марта, на Самарской обводной дороге произошло страшное ДТП. в 6:40 утра возле Черновских дач лоб в лоб врезались два автомобиля – «Приора» и микроавтобус.

– Микроавтобус вылетел на встречную полосу. Скорее всего, это случилось из-за того, что машина была сильно загружена, к тому же сильный снегопад очень осложнял дорожную ситуацию, – сообщают очевидцы в социальных сетях.

Что именно стало причиной аварии, а также информация о пострадавших пока неизвестно. Разбираться во всех деталях ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.

Под Самарой столкнулись два автомобиля 16.03.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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