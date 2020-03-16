2020-03-16T15:17:44+03:00
Общество

В "Витражах" покажут спекталь-бенефис Аллы Набоковой

Спектакль "Счастливая" поставлен по мотивам автобиографических рассказов Надежды Лохвицкой (Тэффи)
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В театре покажут спектакль "Счастливая"В театре покажут спектакль "Счастливая"
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В Самаре 18 марта в художественном театре "Витражи" покажут спектакль "Счастливая". Начало сеанса в 18.30. Поставлен спектакль по автобиографическим рассказам Надежды Лохвицкой (Тэффи).

- По сюжету спектакля на сцене главная героиня встречается со своими воспоминаниями о себе и своей жизни, которые оживают и с которыми она ведёт бесконечный диалог, - отмечают в театре.

Это одновременно и история конкретного человека, и история России ХХ века, увиденная сквозь призму внутренних исканий Тэффи, которая пережила революции, гражданскую войну, эмиграцию, была знакома с выдающимися, вызывающими неоднозначное отношение личностями того времени, например, с Распутиным.

«Классическая» Тэффи в сознании читателя – «королева смеха», автор лёгких и иронично-насмешливых рассказов, тонко и колко подмечающих пороки человеческого характера. Мало кто знаком с «другой» Тэффи – мистичной, рефлексирующей и такой ранимой.

Продолжительность спектакля 1 час 50 минут с одним антрактом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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