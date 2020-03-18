Это фейк: самарцев пугают вертолетом, с которого по ночам расыпялют дезинфицирующие средства

18 Март 2020 2020-03-18T06:59:13+03:00

Руководитель штаба по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции в Самарской области Александр Фетисов призвал не верить фейкам и руководствоваться официальной информацией

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На волне озабоченности жителей Самарской области угрозой коронавируса, в регионе в вольное плавание отправились разнообразные фейки. В первую очередь распространению информации сопутствуют чатики в различных мессенджерах: родительские, соседские и так далее. Накануне министерство образования опровергло информацию о том, что в городе вылавливают детей, которые находятся вне дома. А теперь в регион "прилетел вертолет".

"Будьте внимательны, сказали, что ночью с вертолета будут распылять дезинфицирующие средства, закройте все окна и балконы, иначе можно отравиться" - в различных вариациях эта фраза летает по соцсетям и чатам.... уже не один год. Еще 10 лет назад он "дезинфицировал" Саратов после ЧП на Балаковской АЭС, и сейчас уже "пролетел" и над столицей, и над другими городами.

Фейк обычно распространяется от "надежных" источников: МЧС, военные. Но по сути все это лишь нагнетает обстановку.

"В Самаре работает горячая линия, где можно получить всю информацию. В регионе введен режим повышенной готовности, это значит, что усилены все профилактические меры и отработаны алгоритмы взаимодействия ведомств. Обращаю внимание жителей нашей области: оснований для паники нет", - отметил Александр Фетисов.

ИСТОЧНИК KP.RU