2020-03-18T13:14:42+03:00
Общество

Стало известно, как чувствуют себя больные коронавирусом в Самарской области

Об их судьбе рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительноВсе заболевшие чувствуют себя удовлетворительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе рассказали, как чувствуют себя больные коронавирусом в Самарской области. По данным медиков их состояние стабильное. 4 человека находятся в инфекционных боксах в Тольятти, один - в Самаре.

"Осложнений нет, все чувствуют себя удовлетворительно", - рассказали представитель оперативного штаба на заседании 18 марта.

Как отмечают специалисты, сейчас эти люди не представляют опасности для окружающих, им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, под наблюдением находятся все лица, с которыми они контактировали.

По последним данным Роспотребнадзора на данный момент в России зафиксированы 114 случаев коронавирусной инфекции. 111 из них у граждан России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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