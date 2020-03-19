В Самаре женщина обманула преступника, который не хотел возвращаться в Казахстан

19 Март 2020 2020-03-19T20:15:45+03:00

На нарушительницу закона возбудили дело по факту покушения на мошенничество Фото: из личного архива

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В Кировском районном суде вскоре начнут рассматривать дело о покушении на мошенничество. Обвиняется в совершении преступления местная жительница, обманувшая приезжего из другой страны.

- По версии следствия, ей в ноябре 2019 года стало известно, что гражданин Казахстана ищет адвоката для оказания ему помощи в отмене экстрадиции в свою Республику. Туда он возвращаться не хотел, так как совершил там ряд преступлений, - сообщает прокуратура Самарской области.

Заведомо зная, что решение об экстрадиции принимают Генеральный прокурор РФ или его заместитель, женщина сообщила иностранцу, что может за 1 миллион 100 тысяч рублей ему помочь. Обещала передать деньги правоохранителям, а они-то все решат. При этом обязательство свое она выполнять не собиралась.

В декабре обманщицу задержали оперативники. Случилось это при получении первой части вознаграждения в размере 600 тысяч рублей. Сейчас по делу утверждено обвинительное заключение. Все того, как стороны с ним ознакомятся, материалы передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU