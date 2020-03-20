Губернатор Самарской области расскажет всю правду о коронавирусе

20 Март 2020 2020-03-20T15:46:39+03:00

Эфир состоится сегодня, 20 марта, в 18:30 по местному времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня, 20 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров придет в прямой эфир, который будет посвящен коронавирусу. Глава региона ответит на самые волнующие вопросы жителей, а также на самые часто задаваемые вопросы.

– Готовы ли медицинские учреждения? Хватит ли людям продуктов? Кто идет на карантин? Как защитнить себя и близких? Эти и другие вопросы можно будет задать Дмитрию Азарову во время прямого эфира в 18:30, – сообщает департамент информационной политики Самарской области.

Напомним, ранее в сети интернет стала появляться фейковая информация о коронавирусе. Так, в одном из ложных постов заявили, что от болезни в Самаре скончалась пожилая женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU