В Самарской области будут выпускать антисептики для рук

20 Март 2020 2020-03-20T19:55:09+03:00

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В Самаре могут начать производство антисептических гелей для рук. Об этом сегодня рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что у предпринимателей есть к этому интерес.

- Общались с руководством фабрики Весна, но нужна сертификация. Часть продукции сертифицируется в Самарской области. Роспотребнадзор обещал процесс ускорить. И наши производители смогут поставлять свою продукцию в магазины, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

По его словам, сейчас именно антисептики и маски пропали с прилавков магазинов и аптек, также это касается салфеток с содержанием спирта.

- Директор одной сети признался, что за три дня продали годовой запас антисептиков, - уточнил Дмитрий Азаров.

Как обстоят дела в магазинах Самарской области, уточняла Ольга Новикова, корреспондент КП-Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU