В Самарской области будут выпускать антисептики для рук
В Самаре могут начать производство антисептических гелей для рук. Об этом сегодня рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что у предпринимателей есть к этому интерес.
- Общались с руководством фабрики Весна, но нужна сертификация. Часть продукции сертифицируется в Самарской области. Роспотребнадзор обещал процесс ускорить. И наши производители смогут поставлять свою продукцию в магазины, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.
По его словам, сейчас именно антисептики и маски пропали с прилавков магазинов и аптек, также это касается салфеток с содержанием спирта.
- Директор одной сети признался, что за три дня продали годовой запас антисептиков, - уточнил Дмитрий Азаров.
Как обстоят дела в магазинах Самарской области, уточняла Ольга Новикова, корреспондент КП-Самара.
ИСТОЧНИК KP.RU