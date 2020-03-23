2020-03-23T11:02:31+03:00
Общество

Министерство обороны России отдало Самаре территорию под новую школу

Площадь переданной земли составила 3,5 га
Владислав КИРСАНОВ
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Строительство начнется не раньше 2021 годаСтроительство начнется не раньше 2021 годаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что в Октябрьском районе Самары появится новая школа. Министерство обороны страны отдало в пользование города землю бывшего военного городка на улице Николая Панова.

– Участок общей площадью 3,5 га. Теперь он официально стал собственностью Самары. Вопрос для района наиважнейший. Школа будет построена по нацпроекту «Образование», – написал Хинштейн в своем твиттере.

По словам депутата, он занимался этим вопросом в «ручном режиме». Работы по строительству образовательного центра на территории бывшего военного городка начнутся не ранее 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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