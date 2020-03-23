Коллекторы Самарской области получили штрафов почти на 300 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T11:58:19+03:00

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В Самарской области продолжается борьба с нарушениями со стороны коллекторов. так, с начала 2020 года судебным приставам поступило 133 жалобы на работу центров по сбору долгов. Чаще всего люди недовольны превышением количества телефонных звонков, сообщениям должникам и родственникам, психологическим давлением, введением в заблуждение.

– Составлено 15 административных протоколов. Суд рассмотрел 8 дел. Таким образом, общая сумма штрафов составила 290 тысяч рублей. Представители исполнительной власти продолжают защищать жителей региона от нарушений со стороны коллекторов, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Также они сообщают, что было организовано шесть внеплановых проверок коллекторских агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU