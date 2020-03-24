2020-03-24T15:39:56+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта выросло до 10 человек

К количеству заболевших коронавирусом 24 марта в Самарской области прибавлися один человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Еще один человек заболел коронавирусом в Самарской областиЕще один человек заболел коронавирусом в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до десяти человек. Таким образом, зафиксирован еще один новый случай подтвержденного заболевания. Напомним, что сегодня стало известно, что в Новокуйбышевске также 2 пациента помещены под наблюдение с подозрением на коронавирус.

- За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как стало известно, еще одна заболевшая вернулась из Италии.

- 10 случаев новой коронавирусной инфекции. Все госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Состояние 9 человек удовлетворительное. Один человек, из ранее подтвержденных случаев, остается в состоянии ближе к средне тяжелому, - отмечают в оперативном штабе

Кроме Самарской области также по одному случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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