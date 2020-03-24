Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 марта выросло до 10 человек
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области выросло до десяти человек. Таким образом, зафиксирован еще один новый случай подтвержденного заболевания. Напомним, что сегодня стало известно, что в Новокуйбышевске также 2 пациента помещены под наблюдение с подозрением на коронавирус.
- За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, - сообщили в Роспотребнадзоре.
Как стало известно, еще одна заболевшая вернулась из Италии.
- 10 случаев новой коронавирусной инфекции. Все госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Состояние 9 человек удовлетворительное. Один человек, из ранее подтвержденных случаев, остается в состоянии ближе к средне тяжелому, - отмечают в оперативном штабе
Кроме Самарской области также по одному случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU