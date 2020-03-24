2020-03-24T19:03:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус не пройдет: в Самаре начали дезинфицировать маршрутки

Запаса антисептика должно хватить как минимум на месяц
Ольга НОВИКОВА
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Перед выходом на маршрут все машины обрабатывают антисептикомПеред выходом на маршрут все машины обрабатывают антисептикомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре начали дезинфицировать маршрутки. Это делается для того, чтобы обезопасить пассажиров от угрозы заражения коронавирусом. Всего, по сообщению городской мэрии, каждый день в Самаре обрабатывается моющими средствами около 1400 машин общественного транспорта, в том числе более шести сотен маршрутных такси. Причем наибольшее внимание уделяют поручням, сидениям и полам, так как именно с ними чаще всего контактируют пассажиры.

Городские чиновники уверяют, что уже имеющегося запаса дезинфицирующих средств хватит как минимум на месяц. Обрабатывают транспорт специальными составами, которые содержат хлор. Все вещества имеют сертификат Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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