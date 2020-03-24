2020-03-24T19:41:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Группами не собираться: в Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия

Теперь они касаются не только закрытых помещений, но и улицы
Ольга НОВИКОВА
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Об уличных праздниках самарцам временно придется забытьОб уличных праздниках самарцам временно придется забытьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала изменения в постановление, запрещающее проведение массовых мероприятий в городе. Теперь из-за угрозы распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса запрет коснется уличных мероприятий. До этого запрет, действующий с 20 марта, относился только к закрытым помещениям.

Согласно постановлению, с 25 марта в Самаре запрещается проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.

Напомним, также сегодня Татьяна Голикова подписала постановление, приостанавливающее работу кинотеатров, развлекательных центров и ночных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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