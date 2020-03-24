Группами не собираться: в Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия
Глава Самары Елена Лапушкина подписала изменения в постановление, запрещающее проведение массовых мероприятий в городе. Теперь из-за угрозы распространения ОРВИ, гриппа и коронавируса запрет коснется уличных мероприятий. До этого запрет, действующий с 20 марта, относился только к закрытым помещениям.
Согласно постановлению, с 25 марта в Самаре запрещается проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.
Напомним, также сегодня Татьяна Голикова подписала постановление, приостанавливающее работу кинотеатров, развлекательных центров и ночных клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU