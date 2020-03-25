В Тольятти сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего подростка

25 Март 2020 2020-03-25T10:48:59+03:00

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Сотрудники Рогвардии, обеспечивающие правопорядок в Центральном районе Тольятти помогли найти пропавшего без вести ребенка. Возле одного из домов на улице Льва Толстого правоохранители заметили подростка с рюкзаком.

– Его внешность совпадала с описанием заявленного в розыск школьника. Мальчик ушел из дома и пропал, а его родители обратились за помощью в полицию. Подросток путано отвечал на вопросы патрульных, а те, посмотрев его дневник, убедились, что это и есть разыскиваемый, – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Стражи порядка передали ребенка сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU