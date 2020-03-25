2020-03-25T11:55:49+03:00
Общество

Снизился пассажиропоток: в Самаре изменилась периодичность поездов

Люди все реже куда-то едут из-за эпидемиологической ситуации
Владислав КИРСАНОВ
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Периодичность поезда «Самара – Казань» сокращенаПериодичность поезда «Самара – Казань» сокращенаФото: Архив КП
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РЖД объявили об изменениях в периодичности курсирования поездов на внутрегосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут ходить.

– Уменьшена периодичность курсирования поезда «СамараКазань». Отправление из Самары намечено с 18 по 30 мая по четным числам. В обратном направлении с 19 по 31 мая по нечетным дням, – сообщает пресс-служба компании.

Пассажирам предложено совершать поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также можно в полном объеме вернуть деньги за купленные билеты на отмененные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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