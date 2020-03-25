2020-03-25T12:18:18+03:00
Общество

Обновленные данные: за минувшие сутки в Самарской области не появилось новых заболевших коронавирусом

Всего в России зафиксировано 163 новых случая
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За весь период было выписано 29 человекЗа весь период было выписано 29 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор России опубликовал новые данные о подтвержденных случаях заболевания коронавируса. За минувшие сутки в стране появилось 163 подтвержденных человека, кто заразился инфекцией. Все они из 20 регионов, среди которых нет Самарской области.

– 120 человек в Москве, шесть – в Московской области. Также шесть в Крыму, по четыре в Псковской области и Краснодарском крае. Трое – в Оренбургской области, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекцией. Из них 10 случаев в Самарской области. За весь период никто не погиб, а 29 человек были выписаны.

Теперь десять человек: новые случаи заболевания коронавирусом в Самарской области на 24 марта, ограничения и меры профилактики

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 25 марта 2020 года: кино могут закрыть, есть еще один заболевший

Собираем последние новости про коронавирус в Самаре на 25 марта 2020 года, все, что известно к этой минуте (подробности)

«Тех, кто очень боится, отвозим в инфекционку»: как работает скорая помощь в Самаре во время пандемии коронавируса

Горожане обрывают трубки диспетчерам, а врачей в инфекционных костюмах принимают за пришельцев-инопланетян (подробности)

"Домашнюю одежду снимаем, детям составляем расписание": самарцы рассказали, как им работается на удаленке

Самарцы, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционную работу, рассказали «Комсомолке», как им работается из дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске
59 лет держался: в Самарской области побит еще один рекорд по осадкам
«СамГЭС» напоминает самарцам, как передать показания прибора учета, не выходя из дома
Движение на трассе М-5 под Тольятти начнут перекрывать
Обновленные данные: за минувшие сутки в Самарской области не появилось новых заболевших коронавирусом
Снизился пассажиропоток: в Самаре изменилась периодичность поездов
Хлеб не всему голова: «Новокуйбышевскхлеб» задолжал сотрудникам зарплаты почти на 2 миллиона рублей
В Самаре закрыли кинотеатр «Пять звезд» в «Вива Лэнде» до 12 апреля
За две недели марта 7 автомобильных марок изменили цены на свои модели
В Тольятти сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего подростка
СГЭУ вошел в десятку востребованных вузов России
35 тысяч бутылок: в Самарской области остановили фуру с «паленым» алкоголем
Иракский футболист Сафаа Хади: «Спасибо, Россия! Спасибо всем людям»
Погода на весну и лето в Самаре: синоптики рассказали, чего ждать от природы в ближайшие месяцы
В Новой Самаре рассказали, как убирают снег
В Тольятти парень пытался угнать машину, чтобы доехать на ней до Москвы
Жители Самарской области сами смогут решить, на что потратить президентский грант 1,5 млрд рублей
Как настоящие, но не радуют: самарские таможенники "арестовали" поддельные игрушки
Резко обеднели: зарплаты самарцев сократились на 9000 рублей
Делом самарского сироты-инвалида, которого обманом оставили без квартиры, займется Следственный комитет РФ
Фасад и кровлю особняка Сурошникова отреставрируют к концу года
Сообразили на троих: под Сызранью молодые люди украли с железной дороги 700 тонн чугуна
В Самаре ужесточили запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса