Обновленные данные: за минувшие сутки в Самарской области не появилось новых заболевших коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T12:18:18+03:00

За весь период было выписано 29 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Роспотребнадзор России опубликовал новые данные о подтвержденных случаях заболевания коронавируса. За минувшие сутки в стране появилось 163 подтвержденных человека, кто заразился инфекцией. Все они из 20 регионов, среди которых нет Самарской области.

– 120 человек в Москве, шесть – в Московской области. Также шесть в Крыму, по четыре в Псковской области и Краснодарском крае. Трое – в Оренбургской области, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 658 случаев коронавирусной инфекцией. Из них 10 случаев в Самарской области. За весь период никто не погиб, а 29 человек были выписаны.

Теперь десять человек: новые случаи заболевания коронавирусом в Самарской области на 24 марта, ограничения и меры профилактики 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU