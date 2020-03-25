Самарские полицейские за два дня задержали 52 преступника, находившихся в розыске

25 Март 2020 2020-03-25T13:19:10+03:00

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Сотрудники полиции Самарской области подвели итоги региональной части межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск». Ее целью было установление местонахождения преступников, скрывающихся от правосудия.

– За два дня сотрудникам самарской полиции удалось установить и задержать 45 преступников, находящихся в федеральном и 7 – в международном розыске за совершение преступлений и скрывавшихся на территории региона. Также установлено местонахождение 50 (из них – 28 находились в федеральном розыске) без вести пропавших граждан, в том числе двадцати несовершеннолетних, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В мероприятии участвовали сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, ГИБДД, а также представители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU