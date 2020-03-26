В Самарской области около 1000 человек получили больничные на карантине

26 Март 2020 2020-03-26T10:59:45+03:00

Около 500 из них электронные больничные листы

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Вчера, 25 марта, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь участники обсуждения поговорили о реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

По словам руководителя областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в регионе обследовано около 3 тысяч жителей, у 10 из них подтвердился диагноз коронавирус. При этом, за последние сутки проведено 500 исследований, Центр гигиены и эпидемиологии работает в круглосуточном режиме.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов отметил, что в регионе выдано 1000 больничных листов, почти 500 из них – электронные. Медицинские учреждения готовы к приему пациентов, имеют возможность оперативно увеличить число инфекционных коек, если потребуется такая необходимость.

– Правительство Самарской области продолжает работать в полноценном режиме. Мерам по предупреждению угрозы распространения коронавируса уделяется максимум внимания. Но при этом ведется текущая работа, реализуются национальные проекты, принимаются решения, направленные на социальное и экономическое развитие региона, – отметим Виктор Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU