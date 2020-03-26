2020-03-26T10:59:45+03:00
Общество

В Самарской области около 1000 человек получили больничные на карантине

Около 500 из них электронные больничные листы
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
В регионе обследовано 3 тысячи человекВ регионе обследовано 3 тысячи человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вчера, 25 марта, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь участники обсуждения поговорили о реализации мер по предупреждению распространения коронавируса.

По словам руководителя областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в регионе обследовано около 3 тысяч жителей, у 10 из них подтвердился диагноз коронавирус. При этом, за последние сутки проведено 500 исследований, Центр гигиены и эпидемиологии работает в круглосуточном режиме.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов отметил, что в регионе выдано 1000 больничных листов, почти 500 из них – электронные. Медицинские учреждения готовы к приему пациентов, имеют возможность оперативно увеличить число инфекционных коек, если потребуется такая необходимость.

– Правительство Самарской области продолжает работать в полноценном режиме. Мерам по предупреждению угрозы распространения коронавируса уделяется максимум внимания. Но при этом ведется текущая работа, реализуются национальные проекты, принимаются решения, направленные на социальное и экономическое развитие региона, – отметим Виктор Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга
В Самаре обнаружили незаконный игровой аппарат в торговом павильоне
Заплатили хорошие деньги: жительница Самарской области прописала у себя в доме 35 мигрантов
МТС поможет школьникам бесплатно дистанционно подготовиться к единым государственным экзаменам
Самарские полицейские разоблачили очередную фейковую информацию, связанную с коронавирусом
В Самаре 9 детей ожидают результатов теста на коронавирус
Жителям Самарской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома до 14 апреля
В Самарской области мужчина хотел подкупить полицейского за 200 тысяч рублей
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Противопожарный сезон в Самарской области начался 23 марта
Поддержку эковолонтерам: самарский депутат предложил привести работу активистов к единому знаменателю
Стали известны наиболее вероятные территории паводка в Самарской области 2020
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области увеличилось до 12 человек
В Самаре пожилым людям рассказали, как защититься от коронавируса
В Самарской области около 1000 человек получили больничные на карантине
В Тольятти началось изготовление медицинских масок
Могла произойти трагедия: в Самарской области задержали пьяного водителя с маленьким ребенком в машине
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
В страшной аварии с шестью машинами под Самарой скончался один человек
В Самарской области задержали женщину, которая собиралась торговать наркотиками
В Самарской области судебные приставы едва не пустили иномарку должника на торги
Без малейшего стыда: в Тольятти молодой парень нагло ограбил пенсионерку
Дмитрий Азаров рассказал о нерабочей неделе для жителей области
600 млн рублей в Самарской области выделили на поддержку врачей скорой помощи, медсестер и инфекционистов
В Самаре призвали сообщать старшим по дому о тех, кто сидит на карантине из-за коронавируса
Пожар в СамГУПС в Самаре: огонь охватил кабинет на втором этаже
Самарские семьи получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на детей до трех лет
17 человек, общавшихся с больным коронавирусом, выписали из больницы в Тольятти
"За это время еще и потеплеет": самарский медик рассказал, как нерабочая неделя поможет борьбе с коронавирусом