Поселил у себя в квартире и домогался? Родители пытаются выяснить, что толкнуло самарскую дзюдоистку на суицид

26 Март 2020 2020-03-26T20:58:13+03:00

В день, когда она должна была вернуться в Самару, спортсменка попыталась покончить собой в гостинице Фото: Соцсети

Марьям Есеркеева - призер Кубка Европы и Кубка Азии по дзюдо, в прошлом году ее спортивная карьера шла вверх. Пока девушка не попыталась покончить с собой

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С 6 лет в спорте, талантливая, красивая, умная - родители Марьям Есеркеевой не знают, что толкнуло девушку на суицид. Но очень хотят это выяснить. Девушка родом из Якутска, но много лет живет в нашем регионе и выступает за Самарскую область.

Как сообщает "Волга-Ньюс", в прошлом году девушка вдруг написала заявление об изнасиловании в полицию, потом ее родителей вызвали в Самару, чтобы ее забрали домой - девушка на тот момент была избита и выглядела так, будто была под действием каких-то веществ.

В декабре 2019 года Марьям должна была вернуться на какое-то время в Самару. В родном доме она отпраздновала свой день рождения, а в день отлета, 11 декабря попыталась покончить с собой.

Последняя запись на ее страничке в соцсети гласит "Не ищите меня".

Девушка выжила, но от многочисленных травм впала в кому, 7 февраля пришла в себя, однако родители пока боятся расспрашивать ее о том страшном дне.

Отец девушки винит во всем тренера Марьям Есеркеевой - по его словам, мужчина поселил молоденькую спортсменку у себя в квартире, возможно, были попытки домогательства с его стороны.

Минспорта и сам тренер ситуацию пока не комментируют. "Комсомолка" отправила запросы в различные ведомства, которые будут заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств произошедшего, официальных ответов журналисты пока не получили.

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