160 тысяч за гражданство России: в Самаре осудят мужчину за посредничество во взятке

27 Март 2020 2020-03-27T10:19:04+03:00

Деньги должны были быть переданы правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Следственный отдел по Красноглинскому району Самары завершил расследования уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве». Подозреваемым выступает местный житель.

– По версии следствия, он, 10 февраля текущего года, получил от некого гражданина 160 тысяч рублей. За эти деньги он должен был решить с правоохранительными органами вопрос о получении гражданства, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали необходимую доказательную базу, поэтому дело передано в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU