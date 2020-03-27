160 тысяч за гражданство России: в Самаре осудят мужчину за посредничество во взятке
Следственный отдел по Красноглинскому району Самары завершил расследования уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве». Подозреваемым выступает местный житель.
– По версии следствия, он, 10 февраля текущего года, получил от некого гражданина 160 тысяч рублей. За эти деньги он должен был решить с правоохранительными органами вопрос о получении гражданства, – сообщает СУ СК России по Самарской области.
Следователи собрали необходимую доказательную базу, поэтому дело передано в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU