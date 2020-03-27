2020-03-27T13:07:34+03:00
Общество

Жителям региона рассказали, какими будут зарплаты в Самарской области в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля

Об этом рассказали в министерстве труда
Владислав КИРСАНОВ
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Также в ведомстве рассказали, кто будет работать на следующей неделеТакже в ведомстве рассказали, кто будет работать на следующей неделеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство труда России рассказало об оплате жителям страны во время выходных дней с 28 марта по 5 апреля. По словам представителей ведомства, выходные дни не служат основанием для снижения зарплаты сотрудников. Эти дни должны быть оплачены в обычном, а не повышенном, размере.

– Эти дни не приравниваются в выходным или праздничным дням. Также этот период не должен включаться в число дней отпуска, – передает kp.ru со ссылкой на Минтруд.

Также россиянам напомнили, что на следующей неделе будут работать все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, транспорт, банки. Кроме того, выйти на службу предстоит государственным и муниципальным чиновникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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