Стало известно, как заболели два человека в Самарской области, у которых нашли коронавирус
В Самарской области коронавирус нашли еще у двух человек. В Самарском Роспотребнадзоре немного подробнее рассказали, что случилось с этими людьми.
- Один больной зарегистрирован в Тольятти, второй в Самаре. Оба этих пациента - из круга контактных лиц ранее заболевших людей, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
Известно, что на сегодняшний день выявлено уже 14 заболевших, их анализы подтверждены в федеральном центре. Жителей региона просят опираться только на официальную информацию. В социальных сетях появляется много сведений о положительных результатах анализов, но в статистику вносятся только те случаи, которые подтверждают в официальной всероссийской лаборатории. Местные тесты иногда дают ложноположительный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU