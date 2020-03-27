Сотрудники самарского предприятия подозреваются в сокрытии налогов на 9,5 млн рублей

27 Март 2020 2020-03-27T13:50:59+03:00

На них заведено уголовное дело по соответствующей статье

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Следственный отдел по Кировскому району Самары возбудил уголовное дело по признакам преступление по статье «Уклонение от уплаты налогов».

– По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 сотрудники ООО «Новые Технологии» умышленно занизили сумму по налогам, предоставив ложные сведения. Ущерб, нанесенный казне, составляет более 9,5 миллионов рублей, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Основная ответственность ложится на 38-летнего директора фирмы. Максимальный срок за это преступление – два года тюрьмы. Расследование этого дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU