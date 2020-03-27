Могут увидеть все: эко-спектакль из Тольятти покажут по видеотрансляции

27 Март 2020 2020-03-27T13:55:13+03:00

Ранее постановка «Опасное путешествие пакета по свалке» побывала на гастролях в Самаре и Димитровграде, а теперь ее совершено бесплатно может увидеть любой желающий

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В эту субботу, 28 марта, в 11 часов пройдет видеотрансляция спектакля «Опасное путешествие пакета по свалке».

Экоспектакль – это совместное творчество ТЮЗ «Дилижанс» и компании «ЭкоВоз». Создана театральная постановка в образовательных целях в 2015 году, в ней поднимаются многие важные социальные и экологические вопросы.

Этот спектакль показывают школьникам, участвующим в проекте «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор». Спектакль «Опасное путешествие пакета по свалке» уже посмотрели не только в Тольятти, откуда он родом, но и в Самаре и Димитровграде. Вход был платным и строго по билетам, а 28 марта все желающие могут прийти в онлайн-театр и посмотреть спектакль бесплатно!

Нужно лишь зайти в группу «ЭкоВоз» в социальной сети «ВКонтакте» ровно в назначенное время и наслаждаться представлением.

ИСТОЧНИК KP.RU