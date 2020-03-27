В Самарской области проверят качество 210 тонн солода из Бельгии и Чехии

27 Март 2020 2020-03-27T14:24:23+03:00

О лабораторных результатах будет известно позже

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Специалисты отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по Самарской области рассмотрят заявку от одного из предприятий столицы региона.

– По просьбе фирмы будут досмотрены 210 тонн солода ячменного, ржаного и иностранного происхождения. Грузоперевозки прибыли из Беларуси, Бельгии и Чехии, – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вся продукция была отобрана на пробы направлена в лаборатории для исследований. Их проверят на наличие карантинных объектов. О результатах будет известно позже. В случае несоблюдения требований, ответственным лицам грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU