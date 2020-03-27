«Лучший» водитель: в Самарской области мужчина нарушил ПДД 943 раза на 700 тысяч рублей
Судебные приставы Тольятти совместно с сотрудниками ГИБДД смогли найти должника по штрафам ПДД. Местный житель нарушал правила дорожного движения 943 раза. Его долг за административные протоколы достиг 698 тысяч рублей.
– Мужчина заверил, что его автомобилем пользуется другой человек. Представители исполнительной власти установили, где находится машина. Транспортное средство пришлось изъять и отправить на штрафстояку, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В том случае, если долг не будет погашен, судебные приставы отправят авто на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашения штрафов ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU