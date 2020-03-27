2020-03-27T14:51:00+03:00
Общество

«Лучший» водитель: в Самарской области мужчина нарушил ПДД 943 раза на 700 тысяч рублей

Представители исполнительной власти арестовали его автомобиль
Владислав КИРСАНОВ
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Автомобиль был изъят и отправлен на штрафстоянку ФОТО: УФССП по Самарской областиАвтомобиль был изъят и отправлен на штрафстоянку ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Тольятти совместно с сотрудниками ГИБДД смогли найти должника по штрафам ПДД. Местный житель нарушал правила дорожного движения 943 раза. Его долг за административные протоколы достиг 698 тысяч рублей.

– Мужчина заверил, что его автомобилем пользуется другой человек. Представители исполнительной власти установили, где находится машина. Транспортное средство пришлось изъять и отправить на штрафстояку, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В том случае, если долг не будет погашен, судебные приставы отправят авто на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашения штрафов ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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