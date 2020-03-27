2020-03-27T15:46:44+03:00
Происшествия

Двух сызранцев отправили за решетку за нападение на 90-летнюю старушку

Они проникли к ней в квартиру под видом коммунальщиков, а потом достали оружие
Александра БУДАЕВА
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Мужчин отправили в колониюМужчин отправили в колониюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани недавно вынесли приговор двум мужчинам, которые в прошлом году напали на 90-летнюю старушку.

Она впустила их внутрь, потому что они представились сотрудниками коммунальной службы, а потом потребовали отдать им все ценное. Пенсионерка попыталась позвать на помощь, поэтому ее повалили на пол, заткнули ей рот и наставили на нее пистолет.

Особых ценностей в доме у бабушки не нашлось, так что преступникам достались только 2 тысячи рублей. Интересно, что на третий день после нападения на пенсионерку, один из них сам явился в полицию с повинной.

- Им было предъявлено обвинение в разбое, совершенном с применением оружия и с незаконным проникновением в жилое помещение группой лиц по предварительному сговору, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре г.Сызрань. - Подсудимые вину признали, раскаялись и возместили потерпевшей ущерб.

16 марта мужчин признали виновными и приговорили одного - к 5 годам лишения свободы, второго, которого раньше замучила совесть, - к 2 годам и 2 месяцам колонии.

Приговор никто не обжаловал, и 26 марта он вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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