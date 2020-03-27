2020-03-27T16:30:54+03:00
Общество

Стало известно, из-за чего сотрудники ФСБ задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова

По версии следствия, высокопоставленный офицер полиции торговал разрешениями на временное проживание мигрантов
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
По версии следствия, Дмитрий Котов мог получить взятку в размере 300 тысяч рублейПо версии следствия, Дмитрий Котов мог получить взятку в размере 300 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарские следователи рассказали, в чем подозревают начальника управления по вопросам миграции областного МВД Дмитрия Котова. Напомним, его задержали вчера, операцию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области в рамках уголовного дела, которое расследует региональный Следственный комитет.

- По версии следствия, в начале 2020 года полицейский пытался получить 300 тысяч рублей за то, чтобы выдать 5 мигрантам разрешения на временное проживание, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в СУ СК РФ по Самарской области. - Переговоры велись через посредников, они также установлены.

Силовики считают, что посредниками выступали Максим Шаталов и Александр Москвитин, первый на тот момент занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» областного МВД, второй был его заместителем. Оба сейчас являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в 100 тысяч рублей и находятся в СИЗО.

Туда же в ближайшее время может отправиться и Дмитрий Котов - следствие выступит в суде с ходатайством об его аресте, уголовное дело возбуждено по факту покушения на взяточничество.

В облМВД сообщили, что генерал Винников уже назначил служебную проверку по данному факту, и если вина полицейского подтвердится, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, после чего он будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре на рабочем месте задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова

Операцию проводили сотрудники ФСБ и регионального Следственного комитета (подробности)

Обещали за взятку помочь с госконтрактами: появились подробности задержания двоих сотрудников МВД в Самаре

В коррупционном преступлении заподозрили начальника центра хозобеспечения и его заместителя (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будет работать Почта России в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
В Самаре люди штурмуют Центр занятости населения
Как будут работать МФЦ в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Первый выздоровевший от коронавируса в Самаре: его лечили 14 дней
Парки в Самаре не будут работать с 28 марта по 5 апреля
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
Как будет работать самарский океанариум с 28 марта по 5 апреля
Стало известно, из-за чего сотрудники ФСБ задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова
Двух сызранцев отправили за решетку за нападение на 90-летнюю старушку
Билайн открывает бесплатный доступ к сервисам для работы и отдыха дома
«Лучший» водитель: в Самарской области мужчина нарушил ПДД 943 раза на 700 тысяч рублей
В Самарской области проверят качество 210 тонн солода из Бельгии и Чехии
Могут увидеть все: эко-спектакль из Тольятти покажут по видеотрансляции
Сотрудники самарского предприятия подозреваются в сокрытии налогов на 9,5 млн рублей
В Самаре на рабочем месте задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова
Стало известно, как заболели два человека в Самарской области, у которых нашли коронавирус
СВГК приостанавливает деятельность центров обслуживания клиентов и переходит на особый режим работы
Жителям региона рассказали, какими будут зарплаты в Самарской области в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля
Продал алкоголь несовершеннолетней: в Самарской области владелец магазина хотел «уладить» вопрос с полицейским
В Тольятти продолжают подготовку к 50-летию выпуска первой машины ВАЗ с учетом эпидемиологической обстановки
Полицейские Самарской области помогают поддерживать в регионе карантин
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 14 человек
Заявление ВТБ о налогах на доходы от вкладов в банках и ценные бумаги, превышающие 1 млн. рублей
В Самаре женщина обманула на квартиру инвалида третьей группы