Стало известно, из-за чего сотрудники ФСБ задержали начальника управления по вопросам миграции Дмитрия Котова

27 Март 2020 2020-03-27T16:30:54+03:00

По версии следствия, Дмитрий Котов мог получить взятку в размере 300 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самарские следователи рассказали, в чем подозревают начальника управления по вопросам миграции областного МВД Дмитрия Котова. Напомним, его задержали вчера, операцию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области в рамках уголовного дела, которое расследует региональный Следственный комитет.

- По версии следствия, в начале 2020 года полицейский пытался получить 300 тысяч рублей за то, чтобы выдать 5 мигрантам разрешения на временное проживание, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в СУ СК РФ по Самарской области. - Переговоры велись через посредников, они также установлены.

Силовики считают, что посредниками выступали Максим Шаталов и Александр Москвитин, первый на тот момент занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» областного МВД, второй был его заместителем. Оба сейчас являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в 100 тысяч рублей и находятся в СИЗО.

Туда же в ближайшее время может отправиться и Дмитрий Котов - следствие выступит в суде с ходатайством об его аресте, уголовное дело возбуждено по факту покушения на взяточничество.

В облМВД сообщили, что генерал Винников уже назначил служебную проверку по данному факту, и если вина полицейского подтвердится, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, после чего он будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU