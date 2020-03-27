2020-03-27T17:44:33+03:00
Общество

Первый выздоровевший от коронавируса в Самаре: его лечили 14 дней

С 27 марта домой может отправляться первый выздоровевший от коронавируса в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре выписали первого больного с коронавирусомВ Самаре выписали первого больного с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первого выздоровевшего от коронавируса в Самаре пациента с 27 марта выписали из лечебного учреждения. Мужчина абсолютно здоров, он попал под наблюдение врачей после возвращения из европейской страны (Португалии или Франции - именно оттуда вернулись двое мужчин из списка заболевших) в начале марта, после этого две недели его лечили За развитием ситуации наблюдали медики

- Сегодня выписали первого человека, который проходил лечение в больнице с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Он поступил к нам в начале марта, 14 дней находился на лечении и под медицинским наблюдением. Самочувствие у него хорошее, не вызывает никаких опасений, - поделилась информацией заведующая инфекционным отделением городской больницы №6 Елена Кунцевич.

Отмечается, что следов коронавируса в организме пациента больше нет. Он здоров, может выходить на работу и полноценно влиться жизнь общества.

Тем временем, сегодня стало известно о 2 новых заболевших коронавирусом в Самаре. Один из них - ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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