2020-03-27T19:14:27+03:00
Общество

В Самаре люди штурмуют Центр занятости населения

Внушительная толпа собрала у дома Фрунзе 115
Евгения ВАСИНА
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Вот такая очередьВот такая очередьФото: принтскрин видео.
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Печальную картину заснял самарец сегодня, 27 марта, у здания Центра занятости населения, что на улице Фрунзе, 115. Примерно в час дня там собралась огромная толпа. Люди стояли на лестнице, в дверях на улице.

- Мне назначили к 13 часам, я пришел, а тут такая очередь! Вот это да! – Удивляется автор видео и иронично добавляет - Боремся с коронавирусом, не толпимся.

Напомним, 25 марта в своем обращении к жителям Владимир Путин объявил, что пособие по безработице увеличится до 12 тысяч рублей. Можно предположить, что люди пришли как раз по этому вопросу.

- Вирус – страшно, безработица – еще страшнее, - отмечают в комментариях самарцы и просят хотя бы соблюдать дистанцию в два метра, раз уж решить вопрос через интернет не получилось.

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Прямо сейчас! У здания Центра занятости населения! Фрунзе 115. Всех согнали в одно время. Происходит дикая давка в дверях! Спасибо Министерству труда! Больше 50-ти не собираемся! Боремся с Корона-вирусом! Журналисты , подтягивайтесь! Тут экшэн! #самара #самарановости
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- Люди, неужели вы не можете организованно встать в очередь! На необходимое расстояние! Зачем тереться друг о друга? Это неприятно и в спокойное время, а уж что говорить про период эпидемии! – коммутируют в Инстаграмме горожане.

А в это время медики рекомендуют самарцам не посещать общественные места, чаще мыть руки, не трогать грязными руками лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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