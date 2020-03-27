Как будет работать Почта России в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Из-за угрозы распространения коронавируса Почте России пришлось перейти на особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть почтовых отделений во всей стране, в том числе и в Самарской области, будут закрыты для клиентов. Исключение сделают лишь для ОПС с круглосуточным режимом работы в Москве и в Санкт-Петербурге, а также отделений почтовой связи закрытого типа. А вот почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др., - пояснили в пресс-службе Почты России. - Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг.
При необходимости сотрудники почту будут оказывать услуги на дому, это касается выплат пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д.
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ИСТОЧНИК KP.RU