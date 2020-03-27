27 Март 2020 2020-03-27T19:52:25+03:00

Приняты жесткие меры, которые объясняют, как будут работать ТЦ и рестораны в Самаре с 28 марта по 5 апреля на нерабочей неделе

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Стало известно, как будут работать ТЦ и рестораны с 28 марта по 5 апреля. На нерабочей неделе к ним предъявляют жестокие требования. С 29 марта в торговых центрах смогут работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости.

А вот магазинам, где продают одежду, обувь, предметы развлечений и другое придется взять перерыв. Это было решено на заседании оперативного штаба в пятницу, 27 апреля. До этого ТЦ не собирались закрываться, и даже объявляли о скидках и акциях.

Не будут на нерабочей неделе работать и рестораны, а также точки на фудкортах. Вернее, они смогут продавать еду на вынос, а также осуществлять доставку еды на дом. А вот посидеть в зале не получится.

Более подробная информация о том, что будет работать и что будет закрыто на нерабочей неделе - на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU